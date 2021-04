Destaques 11/04/2021 09:56 Redação I Nativa News Carro sai da pista após pneu estourar na MT-320 Foto: Divulgação Dois acidentes foram registrados na rodovia MT-320 no final da manhã de sábado (10). Ambos acidentes apenas com danos materiais de acordo com a concessionária Via Brasil. O primeiro acidente aconteceu às 11:48hs, no KM 168 da MT-320 sentido sul, um veículo HB20 de cor preta saiu da pista após estourar um pneu. Haviam duas pessoas no veículo e ambas saíram ilesas. O segundo foi registrado às 12:50hs, no KM 99 da MT-320 sentido sul, um veículo Golf de cinza saiu da pista após o condutor perder o controle da direção. O condutor estava sozinho e não se feriu.

