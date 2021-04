Destaques 11/04/2021 17:24 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Vídeo - Mato-grossense comove internet ao compartilhar dor pela morte de bebê Foto: Reprodução A empresária de Ipiranga do Norte (530 km ao norte da Capital) Makelly Zini tem comovido internautas do Brasil inteiro ao compartilhar a dor de perder pai e filho em um acidente de carro em novembro de 2020. Ela também estava no veículo e foi a única sobrevivente do capotamento. Sua história teve milhares de compartilhamentos e visualizações no Tik Tok. Com 19 anos, a empresária tem mais de 308 mil seguidores na rede social Tik Tok, onde ela postou as primeiras gravações em janeiro. Seu vídeo mais famoso, com 10,3 milhões de visualizações, é justamente o que ela conta um pouco da história da morte do pai, Marcos da Silva, 47, e do filho de apenas dois meses, Otávio. Emocionada, ela relembra que o filho ficou internado por 50 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após nascer. Pouco depois da alta médica, ela, o filho, o marido e o pai foram até Lucas do Rio Verde (332 km ao norte) comprar um carro e o acidente aconteceu na volta. "Chegando na minha cidade, que é Ipiranga do Norte, por uma imprudência de uma pessoa, a gente bateu de frente e o meu pai e o meu filho não resistiram. Perdi dois pedaços de mim no mesmo dia", conta ela no vídeo. Ela também mostrou aos seguidores a despedida ao pai e ao filho, que teve até tocador de berrante em Ipiranga do Norte. "Quando sinto saudades, me tranco no banheiro para evitar de ver minha família triste também. Dói tanto em mim".

