MAUS-TRATOS: Casal é conduzido à Delegacia de Alta Floresta após agredir criança de 06 anos

O caso foi registrado na tarde do último sábado (10) após denúncias anônimas de que uma criança estava sendo agredida. A denúncia apontava ainda que a criança vinha sendo alvo de violência psicológica há algum tempo, e que naquela tarde estava sendo agredida fisicamente. A criança foi encontrada com lesões e o casal detido.

Conforme registro da Polícia Militar, a denúncia informava que a criança, um menino de 06 anos, nos últimos dias era constantemente xingado, os pais utilizavam palavras de baixo calão. Por volta das 15h de sábado o pai agrediu fisicamente o menino, o choro podia ser ouvido a distância, o que levou o denunciante a acionar a Polícia Militar.

No local, que teve o endereço preservado, os militares encontraram a criança com diversas lesões no peito, nas costas e nos bracinhos. O pai confirmou ter agredido o menino, dizendo que era a primeira vez que havia feito. Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e ficar com a guarda da criança.

O casal foi conduzido até a Central de Operações da Polícia Militar, o caso foi registrado como lesão corporal e maus tratos, posteriormente encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.