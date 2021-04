Destaques 12/04/2021 08:34 Eliza Gund I Nativa News MT-208: Em visível estado de embriagues mulher capota veículo em Alta Floresta Foto: Divulgação O acidente foi registrado as 22h30 deste domingo (11), o veículo era conduzido por uma mulher de 37 anos, que recusou atendimento médico da concessionária responsável pela manutenção da rodovia, Via Brasil, sendo conduzida até a Central de Operações da Polícia Militar. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada sobre o acidente na rodovia MT-208 nas proximidades do laticínio. No local a guarnição se deparou com a condutora em visível estado de embriagues alcoólica. O veículo Strada de cor branca estava capotado as margens da rodovia. A condutora já havia recusado atendimento médico da concessionária, foi então encaminhada até a Central de Operações da Polícia Militar, onde recusou realizar o teste de alcoolemia. O caso foi registrado e a mulher conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Veja também sobre MT-208 embriagues Alta Floresta Capotamento recusou atendimento Bombeiros Via Brasil Voltar + Destaques