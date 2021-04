Destaques 12/04/2021 08:51 Redação I Nativa News Nova Canaã: Motorista perde controle e capota na MT-320 Foto: Divulgação O acidente foi atendido pela concessionária Via Brasil às 15h13 no km 173 norte, neste domingo (11). Danos materiais e ferimentos leves ao condutor que estava sozinho no veículo. O condutor seguia na MT-320 sentido à Carlinda, quando em uma ultrapassagem notou um veículo que seguia em sentido contrário, retornando para a sua faixa e perdendo o controle da direção. O veículo saiu da pista capotando. Polícia Militar de Nova Canaã do Norte foi acionada e registrou o acidente. O condutor sofreu ferimentos leves. O veículo foi removido pela concessionária.

