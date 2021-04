Destaques 12/04/2021 14:29 Só Notícias/Herbert de Souza Alta Floresta registra menor percentual de vacinas aplicadas entre cinco municípios do Nortão Foto: Divulgação Sorriso encerrou a semana com o maior percentual de doses das vacinas contra o coronavírus entre os cinco maiores municípios do Nortão. Até agora, a capital do agronegócio recebeu 9,6 mil doses e aplicou 77%. A maior parte foi usada para imunizar trabalhadores da saúde (2,9 mil), pessoas de 75 a 79 anos (1 mil) e de 70 a 74 anos (1.007). Na última semana (entre 4 e 10 de abril), o município aplicou 1,2 mil doses. Já Nova Mutum tem o segundo melhor percentual, tendo aplicado 65,2% das 3,8 mil doses recebidas. A maior parte dos imunizados é profissional de saúde (1,4 mil), idosos com idades entre 70 e 74 anos (396) e com mais de 80 anos (367). Na última semana, o município aplicou 316 doses. Sinop aparece em terceiro, com 62,2% de vacinas aplicadas. Até agora, o município recebeu 21,9 mil doses e a maior parte foi usada em profissionais de saúde (7,6 mil), idosos de 70 a 74 anos (1,6 mil) ou com mais de 80 anos (1,6 mil). Na semana passada, Sinop registrou o maior número de doses aplicadas entre os cinco municípios, 1,4 mil no total. Em Lucas, a prefeitura já aplicou 60,7% das 5,4 mil doses recebidas. A maior parte foi usada para imunizar 2 mil trabalhadores de saúde, 490 pessoas com mais de 80 anos, e 402 com idades entre 70 e 74 anos. Na última semana, o município aplicou 111 doses. Alta Floresta, por outro lado, registra o menor percentual de vacinas aplicadas entre os cinco municípios. Até agora, a cidade recebeu 9,3 mil doses e aplicou 54,1%. Entre os maiores imunizados, estão profissionais de saúde (2,3 mil), pessoas com mais de 80 anos (850) e idosos com idades entre 70 e 74 anos (843). Na última semana, o município imunizou 682 moradores.

