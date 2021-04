Destaques 12/04/2021 15:16 Jornal Mato Grosso do Norte Previdência municipal: Projeto do executivo onera e impacta salários dos servidores, diz vereador Uma parcela de 7 a 8 pessoas que são peixes grandes e que pagaria 22%, é que está dirigindo a reforma e querem

alíquota de 14% Foto: Jornal MT Norte Já está em tramitação na Câmara Municipal de Alta Floresta e deverá ser apresentado na sessão ordinária, prevista para acontecer na próxima quartafeira, 14. O projeto de lei que adequá a alíquota de descontos dos servidores do IPREAF (Instituto de Previdência de Alta Floresta) à Emenda Constitucional 103/ 2019, da reforma da Previdência.

O projeto irá estabelecer a nova alíquota previdenciária municipal. O governo Federal havia prorrogado a data para os municípios se adequarem a lei. No entanto, os municípios são obrigados a votá-la dentro do prazo estabelecido pelo governo federal. Caso contrário, ficarão inadimplentes e sofrerão sanções como bloqueio de recebimento de recursos federais.

A matéria deverá causar uma grande polêmica e rachar a base do prefeito Chico Gamba (PSDB) na Câmara. E segundo o vereador Adelson Rezende (PDT) existe grande probabilidade de o projeto ser rejeitado se for votado da forma como foi elaborado pela prefeitura.

O IPREAF terá que se adequar, optando por uma das alíquotas de acordo com as propostas inseridas na lei. Mas segundo Adelson, que é servidor do INSS [Instituto Nacional do Seguro Nacional] alguns vereadores já estão debatendo a lei e descordam da forma como o projeto do executivo foi enviado para a Câmara, em termos de alíquota, que seria direto no desconto de 14% para todos os servidores efetivos do município e inativos.

Para o parlamentar, o desconto de 14% no salário onera os servidores e representa um prejuízo financeiro para a categoria. “A reforma em si já um castigo para os servidores, e da forma como está sendo proposta pelo IPREAF, é mais dolorosa ainda. Taxar 14% para o servidor, tanto os inativos como os que estão na ativa, será um impacto muito grande e irá pesar na vida financeira de todos”, enfatiza.

Entretanto, Adelson defende uma tabela progressiva que irá causar menos impacto para o trabalhador. Segundo ele, a tabela iria variar de 7.5% até 22%. “É uma tabela que a União estipula e abre margem para os municípios a utilizá-la como parâmetro. A Previdência não pode fugir desta tabela da União. Então, a Previdência Municipal tem opção de taxar na tabela progressiva ou taxar de forma direta e fixar nos 14% para todos”, explica.

Porém, na tabela progressiva, conforme ele, quem ganha um salário mínimo, paga 7.5%. Acima de um salário mínimo, até um pouco mais de R$ 2 mil seria de 8 a 9%, acima de três salários, 12%. “Nossa proposta é que o IPREAF siga a tabela progressiva e quem receber mais, paga mais e quem ganha menos, paga menos, o que seria mais justo em termos de contribuição para a Previdência. E o projeto do executivo municipal, independente de quem ganha pouco ou ganha bastante, todos serão taxados em 14%. E isto é injusto, principalmente para os inativos. A União propõe que paga mais, quem ganha mais”, aponta

Adelson pondera que os vereadores devem se sensibilizar com a situação dos servidores, levando em consideração que 6 vereadores são servidores públicos, mesmo que sejam da esfera federal, municipal e estadual. “Os 14% supera o limite de teto máximo, que na tabela do INSS, é pouco mais de R$ 6.300,00, e aqueles que ganham acima disso é que irão contribuir. E quem ganha menos que o teto, é isento”, pontua.

O IPREAF, de acordo com o vereador, está com uma saúde financeira muito boa. O Instituto tem R$ 168 milhões em aplicações financeiras, deste valor, R$ 8 milhões são juros anuais e a prefeitura repassa em torno de R$ 1.200.000 mensal. Por outro lado, a folha salarial dos aposentados gira em torno de R$ 700 mil.

“Só os juros dos R$ 168 milhões pagam a folha dos aposentados. Da mesma forma que só o R$ 1 milhão e 200 mil que a prefeitura repassa, paga a folha dos inativos e ainda sobra R$ 500 mil todos os meses para o IPREAF aplicar, além do saldo de R$ 168 milhões em aplicação”, explica.

Ele esclarece que a prefeitura repassa a parte dela como ente federativo e o percentual que desconta dos servidores.

“O que ela passa dela, aproximadamente, R$ 1.200,00 e o que passa dos inativos é cerca de R$ 699 mil. O que o IPREAF recebe da prefeitura mantém os aposentados e sobra o restante para somar com a aplicação de R$ 168 milhões”, explica. “Se fizer um aumento escalonado, que é o que defendemos pela tabela progressiva, o Instituto vai ter aumento na arrecadação. Vai exonerar um pouco a prefeitura, mas com um espaço maior de aplicação. E o que eles querem é os 14% e ponto final. Quem ganha 1, 2 ou 3 salários, não interessa. É 14% em cima de todos. E tanto a tabela progressiva como os 14% atendem a emenda 103. Portanto, tem interesses nesta proposta dos 14%”, acrescenta. Segundo o vereador, existe uma parcela de 7 a 8 pessoas que são peixes grandes, que pagaria 22%, e que são as pessoas que estão dirigindo a reforma.

