Destaques 13/04/2021 06:12 Cinco profissionais da educação morrem de covid-19 no fim de semana Tchélo Figueiredo/Secom A educação pública de Mato Grosso sofre mais um revés, desta vez com a saúde dos profissionais. O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) registrou o maior número de mortes por covid-19 na categoria. Nos dias 10 e 11 de abril, cinco profissionais morreram em decorrência da doença. Os falecimentos registrados a partir de comunicados encaminhados ao Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), são ainda subnotificações. “Um quadro grave da saúde em Mato Grosso piorado pela inoperância na política governamental”, declara o presidente da entidade, Valdeir Pereira. Após cerca de 20 dias, desde o último levantamento sobre a morte de educadores vítimas da Covid-19, realizado pelo Sintep/MT, mais 26 óbitos foram informados. Os dados se traduzem na perda de mais de uma vida, por dia. Os dados registrados pelo Sintep/MT, revelam que apenas em 2021 - entre janeiro a abril - 65 profissionais da educação vieram a óbito. Os números de vítimas em decorrência do novo coronavírus na educação também apontam para um recorde, que superou até mesmo o quadro de óbitos entre os profissionais da Saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), responsáveis por lidar diretamente com as pessoas acometidas com a doença. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem foram 51 profissionais da área que perderam a vida em virtude do coronavírus. As mortes entre familiares ganharam destaque entre os educadores. O contágio entre membros da mesma família tem aumentado nos últimos meses e, com a nova variante do vírus, estão se ampliando os registros de casos e mortes, entre pessoas mais jovens. Na educação foram várias as vítimas fatais entre 35 e 50 anos. “Mais do que números, cada perda é multiplicada por famílias que ficam órfãs dos entes queridos”, destaca o presidente do Sintep/MT, Valdeir Pereira ao afirmar que são filhos e netos que perdem os pais e avós, homens e mulheres que ficam sem os companheiros. Ou ainda, como ocorreu por duas vezes nos últimos 15 dias, casais que contaminados morrem e deixam à deriva todo um núcleo familiar. Diante dessa sequência de perdas, o Sintep/MT reafirma a defesa nacional das entidades de luta pelos trabalhadores/as, em especial os da educação, pela vacinação imediata de todos e todas, e por auxílio emergencial digno para a sobrevivência daqueles trabalhadores que dependem do recurso para sobreviver em período de pandemia. “A inoperância dos governos está se refletindo no aumento das mortes. As pessoas estão buscando formas de ganhar a vida e se arriscam, muitas vezes sem perceber. Tudo pela falta de política de enfrentamento a pandemia”, cita Valdeir. O número de casos de profissionais da educação mortos pela Covid-19 retrata também a situação dos estudantes e familiares, em especial daqueles que vivem em condições de maior vulnerabilidade. “O Sintep/MT reafirma a defesa por mais vacinas e medidas efetivas de controle social”, conclui o presidente.

