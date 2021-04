Sem chefe na Junta jovens alta-florestense enfrentam dificuldades para aquisição de documentos obrigatórios

Os jovens do sexo masculino nascidos em 2003, que completam 18 anos em 2021, têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Para executar o procedimento, basta acessar o site www.alistamento.eb.mil.br, com o número do CPF e preencher o formulário para validação dos dados pessoais.

Após o alistamento online, os jovens alta-florestenses deverão comparecer na sede da Junta Militar para solicitar a sua Carteira de Reservista. Na última semana a redação do site Nativa News recebeu denúncias do não funcionamento da Junta Militar no município de Alta Floresta.

A Junta Militar emite Certificado de Alistamento Militar (CAM), que comprova a apresentação do jovem à Junta de Serviço Militar. Tem prazo de validade, com prorrogação em determinados casos; Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), que comprova que o cidadão foi dispensado do Serviço Militar; Certificado de Reservista de 1ª categoria, para quem serviu em Organização Militar da Ativa e atingiu um grau de instrução que permite o desempenho de determinadas funções; Certificado de Reservista de 2ª categoria, para quem recebeu instruções para funções gerais, ou que tenham servido em Tiro-de-Guerra com aproveitamento satisfatório e Certificado de Isenção (CI), para os conscritos com incapacidade física definitiva e os licenciados por razões disciplinares. Além de tirar dúvidas sobre o Alistamento Militar, como também, a solicitação de taxas, multas, tarifas e emissão de 2ª via.

Alta Floresta está dentro da 9ª Região Militar, também conhecida como "Região Mello e Cáceres", a Junta Militar deve ter um chefe devidamente nomeado pelo prefeito para atender as necessidades da Junta. Até a manhã desta terça-feira, 13 de abril, ainda não há nenhuma nomeação publicada. As denúncias recebidas pela redação do Nativa News, apontam a falta de atendimento na Junta Militar e ainda falta de informação sobre como conseguir documentos como a Certificado Reservista.

Jovens que não se alistam e dentro do prazo tem que pagar uma multa. Não possuem documentos que comprovem dispensa, ou reservista, estarão em débito com o serviço militar. Estando em débito com o Serviço Militar o jovem não poderá:

Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;

Fazer passaporte ou prorrogar sua validade;

Ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada;

Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;

Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;

Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; e

Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios. Ou seja, se ganhar na loteria, o jovem que não se alistou não consegue retirar o prêmio.

Em contato com o secretário Municipal de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, no último dia 07 de abril, este garantiu que a equipe está em transição, que um nome foi definido e que na segunda-feira (12) ou terça-feira (13) o serviço estaria normalizado. No entanto, no telefone de contato da Junta Militar não há atendimento.