Destaques 13/04/2021 17:07 Redação I Nativa News Mulher fica ferida após acidente de moto em Alta Floresta Foto: Reprodução O acidente aconteceu às 09h40 na avenida “A” nesta segunda-feira (12), a mulher conduzia uma motocicleta Biz no momento do acidente. Foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deixada no Hospital Regional Albert Sabin sob cuidados médicos. Ao chegar no local a guarnição encontrou a vítima deitada ao solo, apresentava escoriações no calcanhar e uma contusão no terso médio da coxa. Ao conversar com a vítima, mulher de 31 anos, ela estava desorientada, não sabendo informar o que havia acontecido no momento. Aos poucos, durante o trajeto do hospital, a mesma conseguiu identificar a situação. As causas do acidente não foram informadas.

