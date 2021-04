Destaques 13/04/2021 21:27 Redação I Nativa News ALTA FLORESTA: Ex-candidato a vereador executado à tiros em frente seus familiares Foto: Reprodução O crime aconteceu no início da noite desta terça-feira (13) no setor de chácaras Vila Rural de Alta Floresta. Otoniel Santos Cunha de 34 anos foi executado à tiros em frente seus familiares. Conforme informações levantadas pela redação do Site Nativa News, Otoniel se preparava para ir à igreja com o pai quando foi surpreendido por um elemento, que de arma em punho iniciou uma série de disparos. A vítima tentou fugir, ainda conseguiu entrar na residência, onde os últimos disparos foram efetuados. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no local. O suspeito conseguiu fugir se embrenhando na mata. Otoniel era um líder comunitário no setor, foi presidente da associação dos moradores e no último pleito eleitoral candidato à vereador. Em outubro de 2020 foi preso para investigação de seu envolvimento com um crime de homicídio ocorrido no município de Carlinda. Atualmente Otoniel estava em liberdade, sendo executado na frente seus pais na noite desta terça-feira (13).

