Destaques 14/04/2021 06:26 Redação I Nativa News Reitor da IFMT Julio Santos é empossado em Brasília e anuncia Plano de 100 dias Foto: Divulgação O reitor Julio César dos Santos tomou posse na tarde desta terça-feira (13), em Brasília. A cerimônia, que aconteceu no Ministério da Educação, presidida pelo ministro da pasta, Milton Ribeiro, foi acompanhada ao vivo por servidores e alunos. No dia 19 de abril, será realizada a transmissão do cargo e a posse dos diretores gerais dos 19 campi que formam a instituição. O reitor Willian Silva de Paula agradeceu o apoio recebido em seu mandato e desejou sucesso ao reitor Júlio Santos, afirmando que “entrega uma instituição melhor do que quando a recebeu. “Desejo que o professor Júlio faça um bom trabalho pela educação profissional e tecnológica do nosso estado,” destacou Willian. O novo reitor, por sua vez, agradeceu a confiança nele depositada pela comunidade e reafirmou o seu compromisso com a construção de uma instituição cada vez mais presente na vida das pessoas (servidores e estudantes), mais atuante e com mais diálogo. “Agradeço a cada um que acreditou nesse projeto. Quero trabalhar junto com a comunidade para construirmos um IFMT que cuide cada vez mais dos nossos estudantes e servidores. Dessa forma avançaremos nas pautas que precisam ser construídas internamente neste momento de mudanças, de definição de novos projetos, desafios e conquistas, apesar das dificuldades decorrentes de uma pandemia”, afirmou Julio Santos. Ele anunciou, para o próximo dia 19, o lançamento de um Plano de 100 dias chamado “Esperançar”, com as metas iniciais de sua gestão. “Esse conjunto de metas serão trabalhadas no sentido de responder à sociedade com ações de enfrentamento à pandemia,” completou. O professor Julio Cesar dos Santos foi eleito com 37,14% dos votos na eleição para reitor do Instituto Federal de Mato Grosso. Doutor em História, foi diretor-geral do campus Alta Floresta por sete anos e atuou na Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin) como diretor de políticas e projetos institucionais entre 2013 e 2014. Antes de 2010 foi chefe do Departamento de Ensino do campus São Vicente. Participaram da solenidade: o secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação, Wanderberg Venceslau Resendo dos Santos, o diretor da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - DDR, Kedson Raul de Souza Lima, o senador Wellington Fagundes, além do ex reitor do IFMT, Willian Silva de Paula e os pró-reitores de Extensão e Administração, Marcus Taques e Túlio Marcel.

