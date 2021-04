Nativa News

Destaques 14/04/2021 06:33 Estudante de Nova Monte Verde tira 940 pontos na redação do Enem e destaca dedicação à leitura Wander Kceniuk sonha em fazer direito e afirma que a preparação ocorreu durante toda sua vida escolar Foto por: Divulgação O estudante Wander Kceniuk, 17 anos, da rede estadual de ensino de Mato Grosso, conseguiu 940 pontos na redação do Enem 2020 e pretende concorrer a uma vaga no curso de Direito numa universidade pública. Wander concluiu o 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual do Campo, Machado de Assis, em Nova Monte Verde (968 km ao norte da Capital). Para chegar à escola, são mais 90 quilômetros de estrada até São José do Apuí. Mesmo numa região rural, o estudante não economizou nos estudos e o acesso à internet foi fundamental para a preparação para o Enem. O principal obstáculo do estudante foi a adaptação à nova realidade sem a aula presencial. Em sua preparação, para o maior desafio de sua vida, o estudante assistiu todas as videoulas disponíveis e também escreveu muito. “E muita, muita leitura, porque ela sempre esteve presente na minha trajetória escolar. Minha preparação não começou no último ano do Ensino Médio, mas sim durante toda a minha vida de aluno”, frisa. Wander admitiu que não esperava uma nota tão alta, aguardava tirar uns 800 pontos. “Esses 940 pontos me surpreenderam”. Ensino remoto Na avaliação do estudante, o ensino presencial é muito mais proveitoso na aprendizagem. Wander explica que estudar na presença dos professores e colegas é uma troca mútua de conhecimentos. Wander relata que a assistência da professa Josiane Denzer, de Língua Portuguesa, foi fundamental, pois mesmo de forma remota, sempre se mostrou dispostas a avaliar as redações, além de dar dicas. Quem também ficou satisfeita com a nota do estudante foi a diretora da escola, Reny de Lara. “Para a equipe de gestão escolar é um orgulho mostrar os resultados alcançados pelos alunos desta instituição. E para os professores a sensação de dever cumprido e a emoção de terem contribuído para esta conquista que tem que ser comemorada mesmo”, festeja. Reny salienta que os profissionais da educação se preocupam com a inclusão dos alunos do campo num curso universitário, principalmente pelo Enem. “A redação do Wander é resultado do gosto pela leitura. Há três anos escrevi um artigo relatando a experiência da turma dele no 4° ano, quando era meu aluno. Desde sempre muito curioso”, finaliza.

