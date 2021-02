Economia 17/02/2021 06:31 Marianna Peres I Diário de Cuiabá Setor de serviços fecha 2020 com retração de 1,3% em Mato Grosso Além da queda na demanda, as perdas em receita ficaram levemente acima desse percentual, chegando a -1,5% O setor de serviços fechou o ano de 2020 com retração de 1,3% em Mato Grosso. Além da queda na demanda, as perdas em receita ficaram levemente acima desse percentual, chegando a -1,5%. O saldo do ano passado negativo se sobressaiu a dados positivos apurados no Estado nas comparações mensal e anual. Em relação ao mês de novembro, o setor registrou expansão de 2% na demanda e em relação a dezembro de 2019, o crescimento foi mais consistente, de 9%. No País, a retração foi mais severa de -7,8% em demanda pelo setor e de -7,1% em receita nominal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE. Regionalmente, oito das 27 unidades da federação registraram retração no volume de serviços em dezembro de 2020, na comparação com o mês imediatamente anterior, acompanhando a variação negativa (-0,2%) observada no Brasil – série ajustada sazonalmente. Entre os locais que apontaram queda nesse mês, São Paulo (-0,4%) exerceu o recuo mais importante, seguido por Minas Gerais (-1,7%). Em contrapartida, Rio de Janeiro (1,8%) e Distrito Federal (4,0%) registraram as principais expansões em termos regionais. Frente a dezembro de 2019, o recuo do volume de serviços no Brasil (-3,3%) foi acompanhado por 16 das 27 unidades da Federação. A principal influência negativa ficou com São Paulo (-3,8%), seguido por Rio de Janeiro (-5,5%), Distrito Federal (-14,2%) e Rio Grande do Sul (-7,9%). Por outro lado, Santa Catarina (4,3%) e Minas Gerais (1,7%) assinalaram os resultados positivos mais relevantes. Já no acumulado de 2020, frente a igual período do ano anterior, a queda do volume de serviços no Brasil (-7,8%) se deu de forma disseminada entre os locais investigados, já que 25 das 27 unidades da federação também mostraram retração na receita real de serviços. O principal impacto negativo em termos regionais veio de São Paulo (-7,4%), seguido por Rio de Janeiro (-7,3%), Rio Grande do Sul (-12,7%), Paraná (-9,5%), Minas Gerais (-6,1%) e Bahia (-14,8%).

Voltar + Economia