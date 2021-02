Economia 23/02/2021 16:01 G1MT Preço do combustível está 5,8% mais caro em relação a primeira semana do ano em MT Marcelo Camargo/Agência Brasil O preço do combustível está 5,8% mais caro em relação a primeira semana do ano em Mato Grosso. Só este ano, a Petrobras anunciou quatro aumentos nos preços da gasolina e três nos valores do diesel. O impacto da alta no preço dos combustíveis já está sendo sentido. No fim do segundo mês do ano, os preços dos combustíveis já subiram pela quarta vez em 2021. O preço está 5,8% mais caro em relação a primeira semana do ano e quase metade do preço que pagamos ao abastecer corresponde a impostos. O preço líquido da gasolina, por exemplo, nas refinarias é de cerca R$1,66. Com todos os tributos federais e estaduais, chega ao consumidor por um valor bem salgado. Na bomba em Rondonópolis, o valor da gasolina é encontrado a R$ 5,19. O diesel também não escapou a média na cidade é de R$ 4,59. O etanol acompanha essa subida chegando a R$ 3,49. A Petrobras tem informado que os aumentos foram fundamentais para manter o mercado de combustíveis sem risco de desabastecimento. A estatal defende que os preços internacionais do petróleo atingiram na semana passada os maiores níveis desde janeiro do ano passado.

