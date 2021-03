Novo Decreto: CDL Alta Floresta discute com o Executivo as medidas contra o novo coronavírus que afetam o comércio

Alteração em algumas medidas será proposta ao Governo do Estado através de uma ação conjunta entre CDL Alta Floresta, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso e Prefeitura de Alta Floresta

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira (02) o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Alta Floresta), Valdeci Casarin, o vice-presidente Alexandre Rodrigues Teixeira, o diretor financeiro, Jailson Carlos Farias Pereira, a diretora secretária Elsa Lopes, e o diretor de eventos e comunicação social, Fabio Marcelo Buzzi. A reunião aconteceu apedido da entidade que representa o comércio e teve como finalidade discutir as medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado contra a disseminação do novo coronavírus que afetarão o comércio. Também participaram da reunião o secretário de governo, gestão e planejamento, Robson Quintino, e o procurador jurídico do município, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho.

Os diretores da CDL expressaram a preocupação da entidade com o comércio, principalmente com as atividades que serão mais afetadas com o novo decreto do Governo do Estado. Como sugestão, a CDL pediu a ampliação do horário de funcionamento de mercados e supermercados, por exemplo, aos sábados para até às 19 horas. O decreto restringe o funcionamento desse segmento até as 12 horas aos sábados e domingos.

O prefeito, através da procuradoria jurídica, explicou que por ser um decreto impositivo a única medida que o município poderia adotar seria enrijecer ainda mais as restrições, mas descartou adotar medidas nesse sentido.

O procurador jurídico Kleber Coutinho disse que o pedido feito pela CDL Alta Floresta é viável. “Na reunião do governador com os prefeitos ele deixou aberto um canal de comunicação, inclusive com a participação da Fiemt, Fecomércio, Federação das CDLs de Mato Grosso, pra que houvesse essas sugestões de alterações, para que na prática o decreto venha funcionar. Existe esse canal de negociação e eu acho que é viável o pleito da CDL”, disse ao afirmar que o Poder Executivo optou por respeitar o decreto estadual e fazer valer as medidas pelos próximos 15 dias.

O prefeito Chico Gamba também concordou com medidas que cumpram os protocolos de saúde, mas sem afetar o comércio e consequentemente a economia. “A gente quer continuar nesse estudo e colocar essas ideias para o governo do estado, para que a gente atenda as exigências da saúde, mas que também deixe a economia andar, se não prejudica muito o comércio”, disse.

Como medida, ficou definido que as alterações em algumas medidas serão propostas ao Governo do Estado através de ação conjunta entre a CDL Alta Floresta, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT) e Prefeitura de Alta Floresta.

“Vamos batalhar juntos para ver se a gente consegue fazer alguma mudança, mas por enquanto o decreto é impositivo, então, tem que conversar bastante para ver se chega a um acordo com o governador”, frisou o presidente da CDL, Valdeci Casarin.