Economia 07/03/2021 06:30 Prefeitura de Alta Floresta concede até 17% de desconto no IPTU 2021 para contribuintes sem débitos O cidadão que não possui nenhum debito de anos anteriores e optar por quitar o IPTU deste ano em cota única, até o dia 15 de Abril, terá como benefício o desconto de 17%, juntando o desconto de 12% mais 5% para usuários adimplentes até a data do lançamento do IPTU 2021.

COMO PAGAR

O boleto contendo a cota única ou as respectivas parcelas está disponível no site da prefeitura www.altafloresta.mt.gov.br, Presencialmente na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h as 13H ou pelo WhatsApp 6635123113.

Voltar + Economia