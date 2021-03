Economia 09/03/2021 10:09 CHANCE EM DOBRO - Nota MT promove dois sorteios este mês e distribuirá R$ 800 mil em prêmios Mais de mil premiações serão distribuídas nos dois sorteios que ocorrem nos dias 11 e 18 de março Foto por: Secom-MT O Programa Nota MT irá realizar dois sorteios neste mês de março. O primeiro, na quinta-feira (11.03), é relativo ao sorteio mensal de fevereiro e irá distribuir 1.005 prêmios nos valores de R$ 500 e R$ 10 mil, totalizando R$ 550 mil. Concorrem às premiações 273.304 consumidores que pediram o CPF nos documentos fiscais emitidos entre os dias 1° e 28 do mês passado. Já na quinta-feira da próxima semana, dia 18 de março, ocorrerá o primeiro sorteio especial do ano, que é o de Carnaval. Ele irá distribuir R$ 250 mil, dividido em cinco prêmios de R$ 50 mil. Concorrem a esse sorteio os documentos fiscais emitidos nos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Para o 3º sorteio do Nota MT em 2021, relativo ao mês de fevereiro, foram gerados 1.618.922 bilhetes eletrônicos. Desse total, 5.737 são referentes aos bilhetes de passagem eletrônicos (BP-e) e 1.613.185 referentes às notas fiscais (NF-e e NFC-e). Os sorteios ocorrem na Sala de Reunião Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, a partir das 09h, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo de Mato Grosso e da Secretaria de Fazenda (Sefaz). O Programa Nota MT, conforme calendário divulgado pela Sefaz, irá distribuir R$ 7,6 milhões em prêmios ao longo do ano de 2021, entre sorteios mensais e especiais. Ao todo serão realizados 16 sorteios durante o ano, sendo 12 concursos mensais com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil, e 4 especiais com prêmios de R$ 50 mil. Para concorrer aos sorteios é necessário ter cadastro no Nota MT e exigir o CPF nas notas ficais e bilhetes de passagem eletrônico (BP-e) em todas as compras. Para se cadastrar o consumidor deve acessar o site ou aplicativo de celular do Programa Nota MT ou o site e informar os dados solicitados, inclusive o número da agência e conta do banco. Para evitar problemas no pagamento das premiações, as informações devem ser preenchidas corretamente.

