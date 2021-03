Economia 11/03/2021 06:03 tribunaonline.com.br Gás de cozinha vai ser vendido a R$ 40 em protesto nesta sexta A ação vai acontecer em Linhares, na manhã desta sexta-feira (12) Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil Um protesto, que vai acontecer nesta sexta-feira (12), vai disponibilizar gás de cozinha a R$ 40 para moradores de Linhares. A ação vai acontecer às 8 horas da manhã, em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do bairro Aviso, no município do Norte capixaba. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro-ES), que está organizando a manifestação, o benefício vai ser concedido às 100 primeiras pessoas que chegarem ao local. O sindicato também informou que não vai ser necessário levar botija de gás. "Esses descontos serão bancados pelos Petroleiros, para mostrar qual seria o preço justo do Gás de Cozinha se não fosse a atual política de preços imposta pelo Governo. Além de obrigar a Petrobras a seguir os preços dos importadores, as refinarias brasileiras estão operando com carga reduzida", explicou o coordenador do sindicato, Valnisio Hoffmann. Ainda de segundo Hoffmann, uma botija de gás, em Linhares, está custando cerca de R$ 80 atualmente.

