Economia 11/03/2021 09:55 Só Notícias/Herbert de Souza Apostadores de Alta Floresta e Cuiabá levam R$ 187 mil na Mega Sena Dois apostadores de Alta Floresta e Cuiabá faturaram um dos prêmios do último sorteio da Mega Sena, realizado, esta noite, em São Paulo. As apostas foram contempladas por acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. Um apostador de Alta Floresta marcou seis números e ganhou R$ 37 mil. Já o “sortudo” de Cuiabá apostou nove números e faturou R$ 150 mil. Outras 70 apostas também foram contempladas com prêmios por cinco acertos. Por outro lado, ninguém acertou as seis dezenas: 19, 22, 35, 41, 47 e 49. Agora, o prêmio principal está acumulado em R$ 32 milhões e o próximo sorteio será no sábado (13). Ontem à noite, conforme Só Notícias já informou, um apostador de Várzea Grande ganhou sozinho R$ 1,2 milhão no concurso da Lotofácil, modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal. O “sortudo” acertou todos os 15 números sorteados. Há seis dias, outra aposta em Várzea Grande recebeu um prêmio de R$ 899 mil na Lotofácil. No mesmo concurso, duas apostas feitas em Cuiabá foram contempladas com os mesmos valores.

