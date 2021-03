Economia 13/03/2021 17:20 Microcrédito Produtivo Caixa libera até R$ 21 mil para investir na sua empresa. Veja como conseguir Banco libera entre R$ 300 e R$ 21 mil com o objetivo de ajudar no crescimento de pequenos negócios com faturamento de até R$ 360 mil por ano. A Caixa Econômica Federal oferece uma linha especial de empréstimo para Microempreendedores Individuais (MEIs) chamada de Microcrédito Produtivo Orientado. O banco libera entre R$ 300 e R$ 21 mil com o objetivo de ajudar no crescimento de pequenos negócios e investindo na sua empresa. Por meio do microcrédito da Caixa, os empreendedores podem comprar matéria prima, mercadorias, equipamentos, fazer reformas no estabelecimento, entre outros serviços que estão relacionados ao desenvolvimento do seu negócio. O valor do débito pode ser parcelado entre 4 e 24 vezes, a taxa de juros cobrada é de 3,49% ao mês, sem período de carência. Quem pode contratar o microcrédito da Caixa? Para contratar o Microcrédito Produtivo Orientado da Caixa é necessário que os microempreendedores que se encaixam nos seguintes pré-requisitos: empreendedor ou empresa com renda ou faturamento de no máximo R$ 360 mil por ano;

ter mais de 18 anos;

não podem ter nome em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, Cadin e Sinad, ou seja, não pode estar com o nome sujo; e

ter conta na Caixa (seja corrente ou poupança). A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é de 3%, não há cobrança de Tarifa IOF. Sobre garantias o aval de terceiros pode ser dispensado caso o empreendedor já tenha contratado outro microcrédito Caixa e não tenha atrasado nenhuma parcela ou aval do proprietário em caso de MEI ou outro tipo de empresa. Como contratar o microcrédito da Caixa? Para contratar esse tipo de empréstimo da Caixa, é necessário ir pessoalmente em uma agência do banco, pois ele fará uma análise de crédito de acordo com suas necessidades para a disponibilidade do crédito. A contratação também pode ser feita pelo número do WhatsApp 0800-726-0104. O valor do empréstimo é liberado logo após o fechamento do acordo e pode acontecer renovação para novos contratos de até R$ 21 mil. Você poderá optar pelo melhor dia para vencimento das parcelas. Para mais informações sobre o microcrédito produtivo da Caixa, acesse a página do banco.

