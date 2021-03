Economia 21/03/2021 06:03 1Bilhão Grupo Vamos celebra acordo para aquisição da Monarca A Monarca é uma rede de concessionárias da marca Valtra que possui presença no Mato GrossoO post Grupo Vamos (VAMO3) celebra acordo para aquisição da Monarca apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira. A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3) celebrou contrato de compra e venda de quotas visando à aquisição da Monarca Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., pela Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., subsidiária integral da companhia . A Monarca é uma rede de concessionárias da marca Valtra que possui presença no Mato Grosso, comercializando máquinas, implementos agrícolas, peças e prestando serviços de manutenção, através de quatro lojas localizadas nas cidades Sorriso, Sinop, Matupá e Alta Floresta, atendendo a região de 32 municípios no estado, sendo essa região contínua à que temos presença atualmente. Em 2020, os resultados não auditados da Monarca apresentaram receita líquida de R$121,6 milhões, EBITDA de R$7,5 milhões, lucro líquido de R$ 3,8 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 0,6 vez. Este movimento está alinhado com a estratégia da Companhia, que tem como um dos objetivos a consolidação da nossa posição no agronegócio, através de uma marca renomada no setor (Valtra). Vamos: potencial de crescimento A região de atuação da Monarca apresenta forte potencial de crescimento, com grande sinergia nas demais regiões em que já atuamos por meio das nossas 15 lojas da marca Valtra e será fundamental para a consolidação de nossa posição no agronegócio, no Centro-Oeste brasileiro. Este movimento nos possibilitará oferecer todos os nossos serviços através das novas lojas e regiões de atuação. Desta forma, fortalecemos ainda mais a nossa plataforma de negócios, que possui um posicionamento único, oferecendo um portfólio completo de soluções para nossos clientes através da locação e comércio de caminhões, máquinas e equipamentos, novos e seminovos. O negócio O contrato prevê a aquisição pela Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., subsidiária integral da Companhia, da totalidade das quotas da Monarca por R$16,1 milhões (“Equity Value”), valor este que será pago em dinheiro integralmente em dezembro de 2021. Com base nas informações de dezembro de 2020, o Enterprise Value resultante seria equivalente a R$20,6 milhões. A implementação da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A companhia esclarece, por fim, que, por ter sido realizada por meio da Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., a referida aquisição não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, conforme o artigo 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.

