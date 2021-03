Governo paga servidores estaduais nesta sexta-feira (26)

O Governo do Estado antecipou em cinco dias o pagamento dos salários do mês de março dos servidores estaduais. Os salários referentes ao mês de março dos servidores públicos estaduais estarão nas respectivas contas nesta sexta-feira (26.03). O calendário divulgado em janeiro deste ano previa o pagamento para o dia 31, último dia útil do mês.

De acordo com a Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado, da Secretaria de Fazenda, a folha líquida do mês de março soma R$ 492.289.581,39. O pagamento dos servidores ativos das administrações diretas e indireta, chega a R$ 316.910.501,52 e R$ 175.379.079,87 para aposentados e pensionistas. Receberão salários e proventos 105.146 pessoas, sendo 67.442 ativos e 37.704, entre inativos e pensionistas.

A Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado informou ainda que as ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta quinta-feira (25.03). Até por volta do meio dia de sexta-feira todos os salários deverão estar disponíveis nas contas, inclusive para quem fez portabilidade do Banco do Brasil para outras instituições financeiras.