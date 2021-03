Economia 30/03/2021 07:42 Reuters O tráfego no Canal de Suez é retomado após um navio encalhado reflutuado O transporte marítimo estava em movimento novamente na noite de segunda-feira no Canal de Suez do Egito, depois que rebocadores reflotaram um navio de contêineres gigante que estava bloqueando o canal por quase uma semana, causando um grande acúmulo de navios ao redor da hidrovia. Com o Ever Given de 400 metros de comprimento (430 jardas) desalojado, 113 navios deveriam transitar pelo canal em ambas as direções na manhã de terça-feira, disse o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, a repórteres.

Ele disse que um acúmulo de 422 navios pode ser liberado em 3 -1/2 dias. O Ever Given ficou preso na diagonal de uma seção sul do canal, a rota marítima mais curta entre a Europa e a Ásia, com ventos fortes no início de 23 de março.

A Evergreen Line, que está alugando o Ever Given, disse que o navio seria inspecionado quanto à navegabilidade no Great Bitter Lake, que separa duas seções do canal.“ O navio estava pronto para uma navegação limitada após uma inspeção inicial e nenhum contêiner foi danificado, mas uma segunda investigação será mais precisa e se foi afetado, vai mostrar”, disse Rabie.

Na madrugada de segunda-feira, equipes de resgate da SCA trabalhando com uma equipe da empresa holandesa Smit Salvage reflutuaram parcialmente o navio e o endireitaram no canal. Depois de várias horas, ele mudou brevemente de volta através do canal antes de ser manobrado por rebocadores conforme a maré mudou, disse uma fonte do canal.

“A pressão de tempo para concluir esta operação era evidente e sem precedentes”, disse Peter Berdowski, CEO da Boskalis, proprietário da Smit Salvage, depois que o Ever Given foi reflutuado. A empresa disse que aproximadamente 30.000 metros cúbicos de areia foram dragados para refluir o navio porta-contêineres de 224.000 toneladas e um total de 11 rebocadores e dois poderosos rebocadores marítimos foram usados ​​para libertar o navio.

Voltar + Economia