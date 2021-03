Economia 31/03/2021 15:00 Agência Brasil Caixa explica como será pagamento do novo auxílio emergencial © Leonardo Sá/Agência Senado O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, apresentou as informações sobre a sistemática de pagamentos do novo auxílio emergencial. Mais cedo, em cerimônia no Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro anunciou o pagamento para 45,6 milhões de pessoas, a partir da próxima terça-feira (6). Os recursos serão depositados nas contas digitais abertas pela Caixa, no ano passado. Confira a entrevista coletiva da Caixa:

