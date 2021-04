Economia 05/04/2021 07:04 Auxílio emergencial começa amanhã e a semana terá 2 pagamentos Divulgação/Casa Civil Nesta terça-feira (6), a Caixa vai começar a pagar o auxílio emergencial 2021. O calendário de crédito em conta digital segue até o dia 22 de agosto. Nesta primeira semana a Caixa adeposita parcelas nesta terça-feira, dia 6, e sexta, dia 9. A movimentação do valor do benefício pode ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. As retiradas em dinheiro vivo só serão permitidas a partir de 4 de maio. Os pagamentos vão ocorrer de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, em ciclos de crédito em conta e saque em dinheiro. Veja abaixo o calendário de pagamento da primeira parcela.

