Economia 05/04/2021 07:28 Agência Estado Inflação salta 1,8% na cidade de São Paulo no 1º trimestre Dados do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe foram impulsionados pelo avanço de 0,71% dos preços em março O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,71% em março, acelerando significativamente frente ao acréscimo de 0,23% observado em fevereiro e ganhando força também em relação à alta de 0,64% registrada na terceira quadrissemana do mês passado. Os dados, publicados nesta segunda-feira pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostram que, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,81% no primeiro trimestre de 2021. Nos 12 meses até março, a alta acumulada foi de 6,99%. Três dos sete componentes do IPC-Fipe aceleraram ou migraram para inflação no último mês: Habitação (de estável em fevereiro para 0,51% em março), Alimentação (de -0,31% para 0,27%) e Transportes (de 1,59% para 3,26%). Os demais itens perderam força ou ficaram negativos de fevereiro para março: Despesas Pessoais (de 0,10% para -0,17%), Saúde (de 0,74% para 0,47%), Vestuário (de 0,10% para 0,05%) e Educação (de 0,10% para 0,01%). Habitação: 0,51% - Alimentação: 0,27% - Transportes: 3,26% - Despesas Pessoais: -0,17% - Saúde: 0,47% - Vestuário: 0,05% - Educação: 0,01% - Índice Geral: 0,71%

