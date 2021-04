Economia 10/04/2021 08:28 G1MT Venda de caminhões cresce 63% em relação ao primeiro trimestre de 2020 em MT Concessionárias acreditam em demanda reprimida diante de menor desempenho das montadoras e segunda onda da pandemia. Em março, os emplacamentos cresceram 6,31% em Mato Grosso. No total, foram comercializadas 7.486 unidades e em fevereiro foram vendidos 7.042 veículos novos. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e referem-se às vendas em todos os segmentos automotivos (automóveis e comerciais leves, caminhões e ônibus, motos, implementos rodoviários e outros). Registrou-se crescimento no mês, entretanto o acumulado do ano apresenta queda de 0,92%. De janeiro a março deste ano, 22.295 unidades foram emplacadas, enquanto no primeiro trimestre de 2020 um pouco mais: 22.501. A Fenabrave-MT avalia que todos os segmentos continuam sofrendo com o fraco desempenho da indústria. Caminhões Em março, o segmento que mais cresceu (63,3%) foi o de vendas de caminhões. Foram comercializadas 405 unidades e, em fevereiro, 248. No trimestre comercializou-se 985 veículos contra 757 no mesmo período de 2020, um crescimento de 30,1%. Com estoques reduzidos ou até mesmo zerados, muitos contratos assinados no final do ano passado estão recebendo a compra em 2021. Pouco antes da pandemia, a indústria trabalhava sem problemas de abastecimento e com pequeno estoque de veículos. Implementos rodoviários Se os números mostram saldos positivos para os caminhões, implementos rodoviários (carrocerias em geral) também seguem a mesma análise. No trimestre, as vendas alcançaram 21.306 unidades contra 13.169 no mesmo período do ano passado. Motos Para o segmento de motocicletas, por exemplo, o setor avalia que existe uma demanda reprimida devido à falta de peças e a segunda onda da pandemia. No acumulado do ano, todos os segmentos tiveram melhor desempenho, a exceção desse setor que caiu 24,5%. Automóveis e comerciais leves A venda nas concessionárias de automóveis e comerciais leves somou de janeiro a março 11.201 unidades. No primeiro trimestre de 2020 foram 10.288. Houve aumento de 8,87%. De fevereiro para janeiro, o índice de crescimento foi de 2,43%. Março contabilizou 3.924 emplacamentos contra 3.831 em fevereiro.

