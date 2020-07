Educação 14/07/2020 16:16 Assessoria de Comunicação Conselho Municipal de Educação se reúne para debater ações em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O Conselho Municipal de Educação de Nova Monte Verde/MT, reuniu-se nesta terça-feira, 14 de julho de 2020, às 08:00 horas, na Câmara Municipal, para tratar assuntos variados, de interesse do seu público alvo. Nesta reunião ordinária, foram discutidos assuntos variados como por exemplo, o processo de solicitação de mudança de sede do Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado para a nova sede situada na Avenida Virgílio Pereira do Nascimento s/nº, centro Nova Monte Verde/MT. Na oportunidade, também foi discutido o processo de solicitação para que seja realizado “in loco” a verificação prévia, atestando o cumprimento dos requisitos para o credenciamento do Centro Educacional Futuro Feliz, localizado na Rua Virgílio Pereira do Nascimento, Setor das Chácaras, Lote/Chácara 53-B, Nova Monte Verde/MT, além de prestar outras informações pertinentes, observadas durante a verificação. Em seguida, foi relatado sobre a entrega dos Kits alimentação escolar, que teve sua primeira entrega no dia 18/06 e lembrando que, a segunda entrega será feita no dia 16/07, reforçando que foi feito um levantamento dos estudantes que realmente têm necessidade dos alimentos neste período de quarentena e que os pais e/ou responsáveis assinaram uma declaração informando a necessidade de receber o kit ou não. Foi comentado ainda sobre as aulas EaD e como está sendo esse período que, com certeza proporcionou uma nova realidade nos lares do nosso município, destacando que desde o mês de abril essa metodologia está sendo realizada por todas as unidades escolares, seja através de atividades online ou impressas.

