Educação 14/01/2021 09:01 Faculdade CNA abre inscrições para polos em Mato Grosso Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade CNA em Mato Grosso. Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de fevereiro, com a previsão de início das aulas para 01 de março. Este ano, quatro novos polos de ensino em Mato Grosso receberão os cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD). Além de Cuiabá que já vigora desde 2018, agora também haverá unidades em Barra do Garças, Nova Mutum, Tangará da Serra e Rondonópolis. O objetivo é aproveitar a estrutura do Núcleo Avançado de Capacitação (NAC), já existente nos sindicatos rurais dos respectivos municípios. Os cursos tecnólogos ofertados são: Gestão de Recursos Humanos; Gestão Ambiental; Gestão em Agronegócio e Tecnologia em Processos Gerenciais. A duração varia entre dois e três anos, a depender do curso escolhido. Há três formas de ingresso: vestibular; aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou por análise documental - em caso de segunda graduação. O edital completo está disponível no link http://faculdade.cnabrasil.org.br/arquivos/editais/edital_20211.pdf. Para o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Francisco Olavo Pugliesi de Castro, popularmente conhecido como Chico da Paulicéia, a Faculdade CNA surge como uma importante ferramenta de formação técnica e profissional para o meio rural. "Quem faz os cursos da Faculdade CNA tem a possibilidade de imergir no mundo do agronegócio e consequentemente ajudar a fomentar o meio rural. É uma faculdade que veio com uma outra visão, a visão do produtor rural, de quem vive o agro diariamente". Atualmente a Faculdade CNA está em 22 estados brasileiros e possui, ao todo, mais de 50 polos espalhados por todo o Brasil. As formações são validadas pelo Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal, que avaliou os cursos da instituição em conceito 4 (em escala de 1 a 5). COMPOSIÇÃO - A faculdade CNA é a instituição de ensino superior do Sistema CNA, que engloba três organizações: a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária; o Senar e o Instituto CNA.

