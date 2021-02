Educação 17/02/2021 06:39 CLÉCIO / Ache Concursos Prefeitura de Juína-MT abre vagas na educação Prefeitura de Juína no Mato Grosso divulga edital de processo seletivo para preencher 127 vagas com salários entre R$ 1.262,63 e R$ 3.250,13. As inscrições abrem dia 17 de fevereiro. A Prefeitura de Juína, estado do Mato Grosso, promove uma seleção simplificada de pessoal para preencher 127 vagas e formar cadastro de reserva em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2021. Cargos Zona Urbana Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Matemática

Professor Letras/Português/Inglês/Espanhol

Professor Pedagogo

Técnico em Alimentação Escolar

Técnico em Gestão Escolar

Técnico em Infraestrutura

Técnico em Transporte Escolar Distrito Terra Roxa em Alvares de Azevedo Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de Matemática

Professor Letras/Português/Inglês/Espanhol

Professor Pedagogo

Técnico em Gestão Escolar

Técnico em Infraestrutura

Técnico em Alimentação Escolar

Técnico em Transporte Escolar Distrito Filadélfia em Osvaldo Cruz Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de Matemática

Professor Letras/Português/Inglês/Espanhol

Professor Pedagogo

Técnico em Gestão Escolar

Técnico em Infraestrutura

Técnico em Alimentação Escolar

Técnico em Transporte Escolar Linha 07 - EMR Ponce de Arruda Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor Letras/Português/Inglês/Espanhol

Professor Pedagogo

Técnico em Infraestrutura

Técnico em Alimentação Escolar

Técnico em Transporte Escolar Linha 04 - EMR Euclides da Cunha Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor de Ciências

Professor de História

Professor de Matemática

Professor Pedagogo

Técnico em Infraestrutura

Técnico em Alimentação Escolar

Técnico em Transporte Escolar Distrito Fontanilla - EMR Vinicios de Moraes Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor Pedagogo

Técnico em Alimentação Escolar Linha 5 - Caiabá - EMR Marechal Hermes Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor Pedagogo

Técnico em Alimentação Escolar EMR Cora Coralina - Fazenda Amália Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil

Professor Pedagogo

Técnico em Alimentação Escolar

Inscrições abertas em fevereiro As inscrições estarão abertas das 09 horas do dia 17 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de fevereiro de 2021, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. As taxas vão de R$ 30,00 a R$ 60,00. Etapas de avaliação O processo seletivo de Juína-MT compreenderá três etapas, sendo: Prova escrita objetiva, de múltipla escolha, a ser aplicada para todos os candidatos; Prova de títulos para os cargos de Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil e Professor; Prova prática para Técnico em Transporte Escolar. A prova objetiva será realizada no dia 07 de março de 2021 em local a ser definido e publicado junto ao edital de homologação das inscrições, no dia 02 de março. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da referida prova, a partir das 17h. A validade do processo seletivo será de um ano, contado da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Juína-MT.

Edital Processo Seletivo Prefeitura de Juína-MT 2021

