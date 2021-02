Educação 21/02/2021 09:05 NESTA SEGUNDA: Quatro escolas de Sinop retornam de forma híbrida e escalonada as aulas presenciais. Foto: Reprodução A Prefeitura de Sinop, por meio da secretaria de educação, está empenhada na retomada segura das aulas na rede municipal e nas orientações sobre as medidas de biossegurança para pais e alunos. Na próxima segunda-feira, dia 22, quatro unidades escolares retornam de forma híbrida e escalonada as aulas presenciais. As demais vão retornar de acordo com o cronograma divulgado pela secretaria. Para que não haja disseminação do vírus e contaminação dentro das escolas, a secretaria municipal de educação, está tomando todas as medidas de biossegurança instituídas pelos órgãos de saúde. Entre elas estão a higienização de objetos e ambientes; higienização das mãos; disponibilização de tapetes sanitizantes e alcool em gel; distanciamento social, entre outras medidas de biossegurança e prevenção no ambiente escolar. O Comitê da Saúde, que atua no enfrentamento à Covid 19 em Sinop, está ministrando nesta semana, treinamento aos servidores da educação no que tange as medidas e protocolos de biossegurança a serem adotados nas unidades escolares, como forma de combate e prevenção à disseminação do vírus. Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está sendo feita a testagem para coronavírus em todos os servidores da educação, bem como realizando a distribuição de máscaras infantis às unidades escolares. Esse material será utilizado como reforço durante as aulas presenciais. As primeiras unidades a retornarem são: Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Aleixo Schenatto e Taciana Balth Jordão, e também, as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) Monteiro Lobato e Tatiana Belinky. Após isso, segue um cronograma de retorno semanal. Crianças de 0 a 3 anos continuam de maneira online. Os pais que não se sentirem seguros para enviar seus filhos para as unidades, podem continuar com o ensino remoto. CONFIRA O CRONOGRAMA DE RETORNO: Escola Municipal de Educação Básica – EMEB 22/02 - Aleixo Schenatto e Taciana Balth Jordão 01/03 - Basiliano do Carmo de Jesus e José Reinaldo De Oliveira 08/03 - Valter Kunze e Leni Terezinha 15/03 - Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller e Uilibaldo Vieira Gobbo 22/03 - Ana Cristina de Sena e Armando Dias 29/03 - Lizamara A. de Almeida, Sadao Watanabe e Simão Flack 05/04 - Jurandir Liberino de Mesquita e Rodrigo Damasceno 12/04 - Maria Amaro de Souza e Silvana. Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI 22/02 - Monteiro Lobato e Tatiana Belinky; 01/03 - São Francisco de Assis e Pequeno Princípe; 08/03 - Alvorada e União; 15/03 - Cecília Meireles, Tempo de Infância e Gente Feliz; 22/03 - Armando Dias, Sylvia Orthof, Santo Antônio e Neuza Graff; 29/03 - Lizamara, Solange Ferronato e Gerson Pires; 05/04 - Elizete Dallabrida, Vinícius de Moraes e Camping Clube; 12/04 - Tarsila do Amaral, De Toda Gente e Silvana.

