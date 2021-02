Educação 23/02/2021 06:40 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Conselho Municipal de Educação apresenta demandas à Câmara Municipal Foto: Divulgação Aconteceu na manhã de ontem segunda-feira (22) uma importante reunião na sala de reuniões do Poder Legislativo envolvendo a presidente do Conselho Municipal de Educação, Mônica Gonzaga Marques Benetti e os conselheiros Atilho Damasio e Solange dos Santos. A reunião havia sido solicitada pelo Conselho Municipal de Educação para apresentar as demandas voltadas a recursos e servidores da educação. As conselheiras pediram o apoio do Poder Legislativo. O presidente Tuti destacou a importância do diálogo e colocou a Câmara Municipal à disposição para discutir as questões que são de interesse da categoria. Participaram da reunião, os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), presidente da Câmara Municipal, e Claudinei de Jesus (MDB) e a vereadora Ilmarli Teixeira (PT), além do secretário jurídico da Casa de Leis, Geovani Rossi.

