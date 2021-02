Educação 24/02/2021 12:55 Estudantes da MT Escola se apresentam na Mostra de Teatro Digital No segundo semestre de 2020, os estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Teatro conheceram a fundo e discutiram o trabalho do ambientalista, escritor e líder indígena Ailton Krenak. Seu livro, “O Amanhã Não Está à Venda”, foi a principal referência e base para as criações cênicas desenvolvidas nas salas de aulas digitais. No dia 27 de fevereiro, a Mostra de Teatro Digital apresenta ao público os frutos das pesquisas desenvolvidas ao longo do semestre na Instituição. Ao todo, 4 montagens serão encenadas de forma remota e transmitidas digitalmente através do YouTube da MT Escola de Teatro, a partir das 11h (horário de MT). Mais informações adicionais de cada núcleo pelo site da MT Escola. MT Escola de Teatro A MT Escola de Teatro é um polo de formação da gestão do Cine Teatro Cuiabá, em parceria firmada entre Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL MT), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Companhia Cena Onze de Teatro e Associação dos Artistas Amigos da Praça.

