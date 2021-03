Educação 02/03/2021 17:37 Camila Paulino | Seciteci Seciteci disponibiliza estúdio para gravação em Libras de provas teóricas do Detran A ideia é valorizar a comunidade surda com um trabalho de qualidade e ofertar o que há de melhor para este público Foto por: Camila Paulino A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), disponibilizou o estúdio de gravação para que o intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), realize a gravação da tradução das provas teóricas, com o objetivo de promover a acessibilidade à pessoas surdas. A Libras é considerada a segunda língua oficial do país, portanto, em uma perspectiva de inclusão, deve ser ofertada como principal meio de comunicação, nos âmbitos da educação, saúde, segurança, lazer e outros. Neste aspecto, o Governo de Mato Grosso busca realizar as adequações para promover a acessibilidade. Segundo o coordenador de Educação a Distância da Seciteci, Fernando Wosgrau, o Núcleo Estadual de Educação a Distância, o Neead, utiliza o estúdio para gravações de vídeo aulas para os cursos ofertados pela Seciteci e agora o local também será utilizado pela equipe do Detran. “O estúdio possui espaço adequado para realizar gravações com qualidade. Então é uma satisfação poder participar desta iniciativa, disponibilizando a estrutura da Seciteci, para fomentar a acessibilidade”, disse o coordenador. De acordo com Maurício Tadeu Pacheco da Silva, que é agente de Trânsito de Detran, com perfil Intérprete de Libras, a ideia é valorizar esta comunidade com um trabalho de qualidade e ofertar o que há de melhor para este público. “Há um grande percentual de reprovação do público surdo por conta da falta de orientação em Libras, muitos esbarravam na questão da comunicação, por terem dificuldades com a língua portuguesa. Então agora com o apoio da Seciteci vamos quebrar uma grande barreira e dar um passo largo ao atendimento adequado à estas pessoas”, falou. As novas provas ainda estão em fase de elaboração e o Detran vai divulgar quando os trabalhos forem concluídos.

Voltar + Educação