Alta Floresta: educação divulga resultado final de candidatos deferidos e indeferidos em processo seletivo

A Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta, divulgou ontem, sexta-feira (05), o resultado final dos candidatos deferidos e indeferidos referente ao Processo Seletivo, realizado na rede pública municipal de ensino.

O seletivo é destinado à contratação temporária para o ano letivo de 2021, na forma da legislação vigente, mediante o disposto neste Edital. Clique aqui e confira resultado final.

As vagas serão para Professores com habilitação em Pedagogia (Educação Infantil, Anos Iniciais e Sala de Recursos Multifuncionais), e Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais) com habilitação em Letras (para atuar em Língua Portuguesa, Arte e Inglês), Matemática, Educação Física, História, Geografia, Ciências Biológicas e Filosofia (para atuar em Ensino Religioso); 2. Para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (Limpeza, Nutrição, Vigia e Motorista); 3. Para o cargo de Apoio Técnico Administrativo Educacional - TAE, de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil - TDEI e Auxiliar de Classe.

Salários

Professora Licenciatura Plena R$ 4.367,90 40 horas semanais;

Professor Magistério R$ 2.911,90 40 horas semanais;

Técnico Administrativo Educacional - TAE R$ 1.792,85 30 horas semanais;

Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil - TDEI R$ 1.466,80 30 horas semanais;

Apoio Administrativo Educacional / Nutrição / Limpeza / Vigia- R$ AAE 1.160,88 30 horas semanais;

Apoio Administrativo Educacional / Motorista - AAE R$ 1.889,43 30 horas semanais.