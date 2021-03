Educação 12/03/2021 06:59 Alta Floresta: Escola entrega livros didáticos e apostilas para 420 estudantes Foto: Divulgação Os 420 alunos da Escola Estadual Marines Fátima de Sá Teixeira, em Alta Floresta (803 km ao norte da Capital), já receberam a segunda apostila para o estudo não presencial. A primeira, que foi entregue em fevereiro, já teve que ser devolvida para a correção. Além disso, os estudantes receberam kits de livros didáticos (um por disciplina. Segundo o diretor Aureliano Teixeira da Silva, o material impresso devolvido pelos alunos será corrigido pelos professores que farão a avaliação comentada, tirando as dúvidas. “Para os alunos especiais, nossa escola produz um material diferenciado, com apostilas coloridas, com conteúdo personalizado. É uma forma de atender as diferenças de nossos alunos”, destaca o gestor. Os coordenadores pedagógicos orientam os trabalhos junto aos professores. “Temos um trabalho integrado entre equipe gestora com professores e demais profissionais da educação. O resultado é o melhor possível”, comemora. Biossegurança As medidas de biossegurança não foram esquecidas pela escola. A entrega dos livros didáticos, assim como das apostilas, ocorreu por agendamento. Os professores líderes de turma entraram em contato com os pais ou responsáveis marcando o dia e a hora, para evitar aglomeração. As medidas de biossegurança foram seguidas rigorosamente na escola.

