Educação 15/03/2021 10:07 Prefeitura de Cáceres-MT abre 17 vagas na educação O novo processo seletivo aberto pela Prefeitura de Cáceres-MT abre 17 vagas e formará cadastro de reserva em vários cargos municipais. Os salários variam entre R$ 1.100,00 e R$ 4.837,76. A Prefeitura de Cáceres, no estado do Mato Grosso, publicou através do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edital com normas para realização de processo seletivo que busca preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva para contratações conforme necessidade da administração municipal. As oportunidades são para área da educação e as oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior. As chances são para cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Professor de Biologia, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Letras, Professor de Matemática, Professor de Pedagogia e Nutricionista Educacional. Aos candidatos com deficiência estão reservadas 10% (dez por cento) das vagas dos cargos previstos neste edital. Inscrições e Prova As inscrições podem ser feitas entre os dias 16 e 21 de março de 2021, pela internet, por meio do site http://seletivocaceres.online e anexar os documentos que comprovem a titulação, formação em serviço e experiência profissional em um único arquivo PDF para o cargo pretendido. A seleção dos candidatos serpa feita por meio de análise de títulos, de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos (graduação, especialização, mestrado, doutorado, formação em serviço e atuação na rede municipal de ensino) O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado por edital, observado o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado nos sites www.amm.org.br e www.caceres.mt.gov.br e facultativamente na imprensa local, de forma resumida ou integral, a critério da Secretaria Municipal de Educação. O presente processo seletivo simplificado terá prazo de validade de seis meses, contado a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Anexos Edital Processo Seletivo Prefeitura de Cáceres-MT 2021 - Educação

