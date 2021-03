Educação 16/03/2021 10:44 Danielle Tavares e Nataniel Zanferrari/Assessoria Unemat concede grau a 351 novos profissionais em colação on-line em Alta Floresta mais 10 câmpus Superação e novos desafios: essa foi a tônica das colações de grau realizadas, pela primeira vez de forma virtual, pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Em tempos da pandemia, a Unemat se reinventou e possibilitou a concessão de diplomas a 351 novos profissionais de 48 cursos oferecidos em 11 câmpus: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra. As primeiras cerimônias neste formato aconteceram ao longo da semana passada, iniciando na quarta (10) e encerrando na sexta (12), com a transmissão sendo feita a partir da sala da reitoria, em Cáceres, e a participação on-line dos formandos, de suas próprias residências. A distância física não diminuiu a emoção da conquista. “A tão sonhada colação de grau, embora não seja como esperado, por conta da pandemia, não deixa de ser um momento de alegria que mereça ser comemorado”, disse o recém-formado turismólogo Wellerson Marcel Xavier Caetano, de Nova Xavantina. A agora pedagoga Marinez Renata Rasche lembra que a colação é a conclusão de um sonho. “Foram dias, meses e anos incansáveis, em que abrimos mão de muitas coisas para estar em sala de aula buscando conhecimentos imensuráveis”, disse a graduada. A Universidade teve que se reinventar frente ao avanço da pandemia provocada pelo Coronavírus. Criou o Ensino Remoto Emergencial e os Períodos Letivos Suplementares Excepcionais garantindo, dessa forma, a continuidade dos estudos aos alunos e a possibilidade das colações de grau. A reitora em substituição da Unemat, Nilce Maria da Silva, conduziu as cerimônias. Ela enfatizou que o momento exige a adoção de medidas que evitem a propagação do coronavírus e, ao mesmo tempo, assegurem o direito aos acadêmicos que já cumpriram os requisitos para a obtenção do grau. “Realizar a conferência de grau de forma on-line também é uma forma de mostrar para a sociedade que, mesmo neste momento de pandemia, estamos realizando nosso compromisso social e entregando estes profissionais de volta à sociedade”, explica Nilce. “É diferente do que estamos acostumados, da presença física, de tocar, abraçar cada um que vai receber o diploma, mas não diminui a emoção e a importância deste momento para cada um e para a Universidade”, conclui a reitora em substituição. COLARAM GRAU OS SEGUINTES CURSOS: Quarta-feira, dia 10 de março Alto Araguaia: Jornalismo Diamantino: Administração, Direito e Educação Física Nova Xavantina: Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo Sinop: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Letras, Matemática e Pedagogia Quinta-feira, dia 11 de março Juara: Administração e Pedagogia Barra do Bugres: Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Direito, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal Tangará da Serra: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Letras Sexta-feira, dia 12 de março Nova Mutum: Administração, Agronomia e Ciências Contábeis Pontes e Lacerda: Direito, Letras e Zootecnia Cáceres: Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia SERVIÇO: Após a cerimônia o graduado poderá ter acesso, via Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas (Sigaa), ao certificado de colação de grau e ao histórico escolar. Esses documentos estarão liberados no sistema dois dias úteis após a cerimônia de colação de grau.

