Educação 16/03/2021 18:06 Andréia Fontes | Seduc-MT NOVA PORTARIA - Seduc mantém professores em teletrabalho até 31 de março Plantões pedagógicos continuam suspensos, assim como atendimentos presenciais Secretário de Estado de Educação, Alan Porto assinou a Portaria 184/2021, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (15.03), que prorroga o teletrabalho para todos os professores da rede estadual de ensino até o dia 31 de março. Os plantões pedagógicos permanecem suspensos até a mesma data. A Portaria da Seduc segue determinação do Governo do Estado que prorrogou as medidas restritivas impostas para conter o avanço da Covid-19 em Mato Grosso. O Estado continua com alto índice de contaminação e de ocupação dos leitos de UTI. Atualmente, há 80 pessoas na fila de espera por UTI. A portaria da Seduc determina que as escolas estaduais mantenham a mínima estrutura possível para que haja continuidade nas entregas dos kits alimentação escolar e apostilas para os alunos, bem como a limpeza dos prédios. “Estamos em um momento muito crítico da pandemia da Covid-19 e precisamos redobrar todos os cuidados possíveis. As escolas devem manter o mínimo necessário de profissionais para montar e entregar os kits alimentação, pois eles são fundamentais a milhares de famílias neste momento”, explica o secretário. Para a entrega dos kits, o secretário reforça que é necessário realizar agendamento com dia e horário para evitar a aglomeração de pais e responsáveis. As escolas também devem redobrar os protocolos de biossegurança. A portaria também mantém suspenso o atendimento ao público de forma presencial na Seduc-MT. O serviço terá que ser feito por telefone, e-mail, aplicativos de mensagens e afins. Continua valendo o regime diferenciado de jornada de trabalho dos servidores da Seduc-MT, órgão central e desconcentradas, que já adotaram modalidades de trabalho presencial, de revezamento e teletrabalho.

