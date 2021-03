Educação 23/03/2021 06:19 UFMT e Unemat vão oferecer mais de 7 mil vagas no SiSU 2021/1 Prazo de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2021 será de 6 a 9 de abril Duas universidades públicas do Mato Grosso já divulgaram informações sobre a participação na primeira edição de 2021 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021/1. A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) vão oferecer juntas mais de 7 mil vagas. Confira abaixo os detalhes de cada participação no SiSU: UFMT A UFMT vai disponibilizar 4.951 vagas. Desse total, 2.448 são para candidatos da ampla concorrência, 2.493 reservadas para estudantes que se encaixam nos requisitos da Lei de Cotas e dez para ações afirmativas. Os concorrentes poderão escolher entre 93 cursos de graduação. Para o curso de Medicina, são 80 vagas, sendo 40 no primeiro semestre e 40 no segundo. Pesos e notas mínimas As cinco provas do Enem têm peso 1 independente do curso escolhido. Em relação às notas mínimas, o estudante somente não pode ter zerado a prova de redação. Veja mais detalhes neste termo de adesão. Unemat No SiSU 2021/1, a Unemat vai ofertar 2.520 vagas, sendo 1.008 para ampla concorrência e 1.512 para as ações afirmativas. Estas últimas oportunidades são para candidatos que estudaram na rede pública de ensino. Serão oferecidas 62 opções de cursos de graduação, os quais são ministrados no campus Diamantino, Universitário de Alta Floresta, Universitário de Cáceres, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda. Pesos e notas mínimas Cada prova do Enem 2020 têm um peso específico de acordo com a carreira. Para Medicina, por exemplo, a prova de Ciências da Natureza tem peso 4; os testes de ciências humanas, redação e linguagens, peso 3. Já a prova de matemática, peso 2. Para concorrer a qualquer curso da Unemat por meio do SiSU, o estudante não pode ter zerado alguma das provas do Enem. Mais detalhes podem ser conferidos neste termo de adesão. SiSU O prazo de inscrições para o primeiro SiSU de 2021 será de 6 a 9 de abril. Somente podem se inscrever participantes do Enem 2020, uma vez que eles serão selecionados por essas notas. A consulta às vagas do SiSU já foi aberta.

