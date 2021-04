Educação 07/04/2021 08:25 Governador autoriza repasse de R$ 230 milhões para construção e reforma de escolas Governador autoriza repasse de R$ 230 milhões para construção e reforma de escolas O governador Mauro Mendes autorizou nesta terça-feira (06.04) o repasse de R$ 230 milhões para a Educação de Mato Grosso. Os recursos são referentes a superávit nas contas do Governo e serão destinados para a construção e reforma de escolas, além da compra de equipamentos e aparelhos de ar-condicionado. O decreto foi assinado nesta terça-feira (06.04) e será publicado no Diário Oficial do Estado. A suplementação ocorreu após reunião com o vice-governador Otaviano Pivetta e os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda). “Tudo o que economizamos em 2020 agora vamos usar para fazer importantes investimentos em 2021 em toda a nossa rede estadual de Educação. O dinheiro será usado na construção, reforma e ampliação de escolas, além disso, vamos comprar equipamentos e modernizar tecnologicamente nossas unidades. Também será feito investimento na compra de ar-condicionado, pois são quase 300 escolas em Mato Grosso que ainda não tem sistema de ar-condicionado”, explicou o governador. Os recursos fazem parte do programa Mais MT, com investimentos na ordem de R$ 9,5 bilhões para todas as áreas em quatro anos. “A correta aplicação do dinheiro público, graças a Deus, está trazendo bons resultados para Mato Grosso em todas as áreas. O programa Mais MT é o maior programa de investimentos do Estado de Mato Grosso e vai fazer grandes obras, grandes ações em todas as áreas. Teremos muita coisa bacana para comemorar”, destacou Mauro Mendes. O secretário de Educação, Alan Porto, pontuou que os investimentos vão promover melhorias nos três pilares para a Educação dentro do Mais MT: infraestrutura física e tecnológica e na parte pedagógica do ensino, tanto para professores quanto estudantes. “Os investimentos vão garantir, por exemplo, a formação continuada dos estudantes e dos profissionais da educação. Nossa meta é melhorar cada vez mais o ensino público estadual e esses recursos nos dão garantia para continuar trabalhando nesse sentido, que é o que o governador Mauro Mendes nos determinou: melhorar as condições físicas das escolas, implementar cada vez mais recursos tecnológicos no ensino e dar aos professores e alunos a educação que todos merecem”, afirmou o secretário. Alan Porto destacou que estão previstas a construção de 40 novas escolas, reformas em outras 40 e manutenção corretiva em mais 380 unidades. Além da aquisição de 100 mil notebooks para os alunos da rede estadual. “Quero agradecer a todos os profissionais da nossa secretaria, ao secretário Alan Porto, ao nosso vice Otaviano Pivetta, aos secretários Rogério Gallo e Mauro Carvalho. Vamos continuar ampliando os investimentos, a exemplo daquilo que já fizemos, que foi destinar os recursos que já estão na conta dos professores para compra de notebook, para ter mais uma ferramenta para melhorar o ensino na rede estadual”, finalizou o governador Mauro Mendes.

