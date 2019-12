Entretenimento 18/12/2019 10:02 www.ofuxico.com.br AOS 55 ANOS, MAURICIO MATTAR SOFRE INFARTO EM SÃO PAULO E PASSARÁ POR CATETERISMO Foto: Reprodução/Instagram O domingo (15), Maurício Mattar, de 55 anos, estava cumprindo sua agenda profissional em Bauru, no interior de São Paulo, quando se sentiu mal e precisou ir até o pronto-socorro. Mauricio Mattar passa por cateterismo e não precisará de cirurgiaApós alguns exames, foi detectado que ele teve um quadro de pressão alta, que sugestionava que, entre outros sintomas, ele vinha sofrendo um quadro de infarto.Maurício Mattar anuncia o nascimento da quarta filhaMaurício Mattar leva filha recém-nascida para ensaio de show “Mauricio não se sentiu bem e foi para um pronto-atendimento, onde foi detectado que ele teve um quadro de pressão alta que sugestionava que ele vinha sofrendo um processo de infarto até por alguns dias”, disse a assessoria do cantor, em conversa com OFuxico.Nesta manhã, ele foi transferido em uma UTI móvel para a Unidade Coronariana de Botucatu, onde passará por alguns exames, inclusive um cateterismo. “Ele foi internado para ser medicado e foi transferido de Bauru para a Unidade Coronariana de Botucatu para fazer um cateterismo e saber qual a extensão deste possível infarto que aconteceu”, contou a assessora de Mauricio.Por fim, ela tranquilizou os fãs sobre o ocorrido.“Mauricio está lúcido e graças a Deus que ele valorizou os sintomas que apareceram para ver o que estava acontecendo. O estado geral dele é bom”.

