Entretenimento 26/12/2019 13:27 Pipeify 18 simpatias verdadeiras para ter um 2020 incrível Sim! Mais um ano passou e sempre temos aquela sensação que foi tudo rápido demais. 2019 já está entrando em clima de despedida e com isso um filme passa na mente de casa um: alegrias, tristezas, conquistas e frustrações. A nostalgia do momento é ótima para reviver tudo que aconteceu, rever os erros e principalmente valorizar as vitórias. Entretanto, o importante mesmo são os novos planos e esperanças, para o novo ciclo que se inicia. Tudo bem que seus sonhos só irão se realizar com muito esforço e dedicação, mas isso não significa que não se possa contar com uma ajudinha extra, não é mesmo? Por isso, anote 20 simpatias de ano novo que prometem melhorar a sua vida em 2020. Pode até ser que você não acredite muito nessas superstições, entretanto, não custa trazer um pouco de boas energias para a virada. Sem contar que, os pensamentos positivos podem ser um diferencial na noite e ainda animar a reunião de família e amigos. Vale a pena experimentar! Dê três pulinhos com uma taça de espumante na mão, mas sem deixar derramar nenhuma gota. Logo após isso, jogue toda a bebida para trás de uma vez só, sem olhar e imaginando que está deixando tudo de ruim para trás. Caso molhe alguém, não se preocupe, é sinal de sorte! Para atrair dinheiro, coloque uma nota de qualquer valor no sapato para passar a virada. Na manhã do dia 31 de dezembro, separe um punhado de folhas de eucalipto e lave-as bem. Depois, ferva em dois litros de água e coe. O próximo passo é jogar essa mistura no corpo dizendo: “Ano Novo, novos tempos. Que a saúde boa venha e, com alegria, que Deus a tenha”. Para atrair amor, coloque as pétalas de sete flores de laranjeira junto a algumas gotas do seu perfume favorito e mais uma colher de sopa de mel. Misture em dois litros de água fervente e ponha em um recipiente para esfriar. Depois, coloque mais pétalas de sete rosas vermelhas e jogue a mistura do pescoço para baixo antes do banho. Peça um amor verdadeiro, tome banho normalmente e não conte a ninguém! Varra toda a poeira da casa para fora e lave os batentes das portas com sal grosso para atrair boas energias. Pegue uma batata e faça um furo para cada quilo que você deseja perder. Coloque dentro de cada um deles um caroço de feijão e depois enterre no quintal. Essa simpatia funciona para quem quer emagrecer em 2020. Pegue uma batata e faça um furo para cada quilo que você deseja perder. Coloque dentro de cada um deles um caroço de feijão e depois enterre no quintal. Essa simpatia funciona para quem quer emagrecer em 2020. Ferva dois litros de água com folhinhas de arruda, alecrim e manjericão. Jogue no corpo antes de tomar banho para descarregar as energias negativa. Coma carne de porco como prato principal da ceia. Pois, o porco fuça para frente e o peru cisca para trás, por exemplo. Esta simpatia serve para atrair sorte. Espalhe punhados de arroz cru pelos cantos da casa, mentalizando o seu desejo. Retire o arroz em 6 de janeiro e jogue-o no jardim. Use roupa verde para atrair saúde. Compre um quartzo rosa e deixe-o dentro de uma mistura de água e sal grosso. No dia seguinte, limpe-o com água e deixe-o tomar sol por pelo menos uma hora. Depois, leve o quartzo rosa para a festa da virada e deixe-o na bolsa ou cabeceira da cama o resto do ano para atrair amor. Se o desejo é emagrecer, fatie uma cebola em quatro partes, de baixo para cima. Depois, pegue três partes e enterre, a quarta parte deve ser toda separada em anéis: cada um deles representa 1 kg. Sendo assim, separe o número de anéis correspondente à quantidade de quilos que você quer perder e ferva-os em meio litro de água. Com esse caldo, regue três vezes o local onde as outras partes foram enterradas. Para atrair sucesso profissional, na hora da virada, suba com o pé direito em um degrau, cadeira ou qualquer objeto de nível mais elevado. Mentalize a sua ascensão no mercado de trabalho. Nas primeiras horas de 2020, pegue uma mala de viagem e ande com ela pela casa. Mentalize todas as viagens que quer fazer. Se estiver no litoral, pule as sete ondas depois da virada e faça um desejo para cada uma. Depois de terminar, saia do mar bem devagar e andando de costas para a areia. Só vire quando sair completamente da água, para deixar por lá toda a energia negativa. Chupe sete sementes de romã na noite de Réveillon e não as jogue fora: embrulhe em um papel e guarde esse pacotinho na carteira. Isso serve para atrair dinheiro. A primeira pessoa que você deve abraçar para dar feliz Ano Novo deve ser alguém muito especial para você, para atrair mais amor em sua vida.

