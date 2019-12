Entretenimento 26/12/2019 13:41 FAMOSIDADES Com baixa audiência, “Amor de Mãe” deixa Globo em alerta © TV Globo Com um mês no ar, “Amor de Mãe” não conseguiu conquistar os telespectadores. Apesar dos elogios da crítica, a trama teve o pior desempenho de uma novela das 9 em 2019. A TV Globo ligou um sinal de alerta depois de a obra de Manuela Dias marcar apenas 22,6 pontos na Grande São Paulo neste sábado (22). Segundo o site “Notícias da TV”, em um intervalo de duas semanas, a novela foi derrotada cinco vezes no Ibope. O folhetim precisa demonstrar aumento na audiência a partir do início de 2020 e ultrapassar os 30 pontos de média geral. Caso não atinja a marca, a direção da Globo deve começar a cobrar mudanças da autora.

