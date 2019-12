Entretenimento 27/12/2019 18:36 veja.abril.com.br Madonna: das acrobacias às dores excruciantes no palco Madonna, que deu o pontapé inicial na turnê Madame X Divulgação/Divulgação “O tempo não espera por ninguém, também não irá esperar por mim”, cantam os Rolling Stones em Time Waits for no One. A inexorabilidade do tempo também está pesando, agora, para Madonna. No domingo passado, ela foi obrigada a cancelar mais uma data da turnê Madame X por causa de “dores insuportáveis”. “Quando subi ao palco para cantar Batuka, eu estava às lágrimas por causa das minhas contusões”, escreveu ela, em sua conta no Instagram. O fato é que a hoje sexagenária diva da música pop não tem mais condições físicas para executar as coreografias aeróbicas que suas performances exigem. E que as piruetas de tempos atrás cobram hoje o seu preço – que não está sendo barato, visto que Madame X tem sido um campeão em cancelamentos. Madonna, que se declara uma “guerreira”, anunciou que está na hora de escutar os avisos de seu corpo. Diante do iminente término das turnês espetaculosas da cantora, posto aqui cinco momentos em que ela fez história no showbiz.

