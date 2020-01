Record exibe momento da agressão do sertanejo Victor contra a mulher em 2017

O Domingo Espetacular, da Record, exibiu pela primeira vez imagens da agressão do sertanejo Victor Chaves contra a ex-esposa, Poliana Bagatini, em fevereiro de 2017. Logo depois da repercussão do caso, os dois se separaram.

A gravação veiculada pela emissora é do circuito interno de câmeras de um prédio de luxo em Belo Horizonte onde o casal morava. Segundo a Record, o vídeo foi divulgado somente agora, após a juíza do caso decretar o fim do segredo de Justiça.

O noticiário revelou que, no dia do ocorrido, Poliana, que estava grávida de quatro meses do segundo filho do casal, discutiu com a sogra, que morava no andar abaixo deles.

Depois da situação, as imagens mostram a mulher indo ao elevador e tentando digitar o código de segurança para subir ao apartamento, onde estava a filha.

Sua cunhada, Paula Chaves, aparece entrando no elevador. Em seguida, Victor puxa as duas para fora do elevador. A empresária chega a cair no chão, para fora, no hall. O irmão de Leo, então, leva uma das pernas em direção a Poliana.

A reportagem afirmou que o cantor foi condenado no final do ano passado por vias de fato, que é agressão sem deixar lesões aparentes. A pena foi de 18 dias de prisão simples em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos comunitários.

Poliana e Victor Chaves foram procurados para falar sobre o assunto no Domingo Espetacular, mas não responderam a equipe. Na época do caso, o cantor, ao lado de Léo, fazia parte do corpo de jurados do The Voice Kids. A dupla acabou sendo afastada do programa por decisão da Globo.

Léo Chaves revela que estava de “saco cheio” da dupla com Victor

Léo Chaves comentou sobre a nova fase em sua carreira, agora sem a dupla, e falou a respeito da separação com seu irmão, Victor. Os dois anunciaram que seguiriam caminhos diferentes na música em agosto do ano passado.

“Claro que faz falta a segunda voz e o violão dele. As composições dele. Mas já tinha enchido o saco, principalmente ele. Tomar decisões e tal. Foram 27 anos que a gente canta juntos”, revelou o cantor no The Noite, do SBT.

O sertanejo ainda disse que é bastante confundido com o irmão. “Depois que você vem de uma marca como ‘Victor e Leo’ você tenta ser só Léo e não consegue. Pedem para tirar foto comigo e perguntam: ‘O Léo tá aí?’”, brincou ele.

O famoso também comentou sobre o lado ruim da fama: a falta de privacidade. “As pessoas ficam te vigiando e fingem que não estão. Eu fico escutando. Entrei em um banheiro público, quando vi estava fazendo cocô e batendo papo com um senhorzinho do lado de fora, que pediu para tirar foto. Nessas horas você deseja a morte”, disparou ele.

Cabe lembrar que, em agosto, Léo Chaves anunciou o fim do casamento de 14 anos com Tatianna Sbrana, com quem tem três filhos. A imagem da dupla esteve bastante desgastada após a polêmica de suposta agressão de Victor à mulher grávida, em fevereiro de 2017.