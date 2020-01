Entretenimento 14/01/2020 08:38 METRÓPOLES Com 24 indicações, Netflix supera Disney e outros estúdios Com 24 indicações, a Netflix é soberana no Oscar 2020, superando estúdios e distribuidoras tradicionais de Hollywood. Um ano após conseguir sua primeira menção a melhor filme, por Roma (2018), a plataforma de streaming emplacou duas produções postulantes ao prêmio principal: O Irlandês, de Martin Scorsese, e História de um Casamento, de Noah Baumbach. O longa brasileiro Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa (Elena), está no páreo em melhor documentário. O feito da Netflix colocou o streaming à frente de Disney (23 indicações, incluindo os filmes da Fox e Fox Searchlight), Sony (20), Universal (13) e Warner Bros. (12, sendo 11 de Coringa). A distribuidora Neon se destaca com oito – seis são de Parasita, sensação da Coreia do Sul dirigida por Bong Joon-ho (Okja). A cerimônia de entrega do Oscar 2020 será em 9 de fevereiro, em Los Angeles. Coringa lidera os indicados com presença em 11 categorias. 1917, Era uma Vez em Hollywood e O Irlandês vêm na sequência com 10 indicações cada.

Voltar + Entretenimento