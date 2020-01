Entretenimento 22/01/2020 16:14 Jovem Pan >Minha Mãe É Uma Peça 3> supera >Nada A Perder> e quebra recorde de bilheteria no Brasil “Minha Mãe É Uma Peça 3” se tornou o filme brasileiro com a maior bilheteria na história, superando a marca de “Nada A Perder”. De acordo com a produtora Downtown Filmes, o novo longa estrelado por Paulo Gustavo já foi visto por mais de 9 milhões de pessoas nos cinemas, com arrecadação de cerca de R$ 140 milhões. O recorde de “Nada A Perder”, lançado em 2018, era de R$ 120 milhões. A marca, no entanto, ainda está longe da de “Vingadores: Ultimato“, lançado no ano passado. O filme arrecadou R$ 353 milhões no Brasil, seguido “O Rei Leão“, também do ano passado, “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Era de Ultron”.

