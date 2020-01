Entretenimento 25/01/2020 12:11 Felipe Goldenberg Com foco em stream de jogos, Garena lança app BOOYAH! Foto: Reprodução Games4U Os jogadores brasileiros de 'Free Fire' já podem instalar o aplicativo BOOYAH! em seus celulares. O app, disponível para iPhone e Android, é uma nova plataforma da empresa Garena para o stream de jogos. No serviço, jogadores poderão transmitir partidas de qualquer game, e não apenas de ‘Free Fire’. A Garena, no entanto, promete brindes e funções exclusivas para o público e jogadores do título, como entrega automática de cupons durante as lives e algoritmos capazes de detectar os melhores momentos da jogatina, a fim de facilitar o trabalho de edição do streamer. Com o lançamento do BOOYAH, a Garena entra de vez no mercado de streaming, competindo com nomes consolidados, como o Twitch e o Facebook Gaming, por exemplo. No entanto, o diretor de publicações da Garena no Brasil, Fernando Mazza, afirma que o objetivo do app não é superar a concorrência. “Não viemos para bater de frente com ninguém. Queremos focar na experiência do jogador brasileiro de Free Fire”, afirmou. Quem assistir às partidas da Liga Brasileira de Free Fire no app, também anunciada na coletiva, terá direito a conteúdos extras do torneio. A Garena promete entrevistas exclusivas e cenas de bastidores das transmissões. Free Fire é o jogo de celular mais baixado no mundo atualmente, com mais de 450 milhões de usuários cadastrados em 150 países. Neste tipo de jogo, chamado de battle royale, competidores são lançados em um mapa e batalham até que apenas um grupo sobreviva.

